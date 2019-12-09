9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вышел трейлер новых "Охотников за привидениями", фильм будет запущен в прокат в июле 2020 года. Трейлер картины "Охотники за привидениями: Наследники" появился на YouTube-канале студии Sony Pictures, сообщает БЕЛТА.

Фильм - продолжение культовой франшизы от продюсера Айвена Райтмана, создателя вселенной "Охотников за привидениями". По сюжету, после переезда в маленький городок двое подростков вместе с мамой узнают, что их семья связана с охотниками за привидениями и их дедушка оставил им загадочное наследство.

В ролях: Пол Радд, Маккенна Грейс, Кэрри Кун, а также звезда сериала "Очень странные дела" и фильмов "Оно" и "Оно 2" Финн Вулфард.

Режиссер фильма - Джейсон Райтман ("Джуно", "Мне бы в небо"). Его отец Айвен снял "Охотников за привидениями" и "Охотников за привидениями 2".

Первый фантастический фильм "Охотники за привидениями" вышел в 1984 году. Картина получила премию BAFTA, была номинирована на "Оскар" и "Золотой глобус".-0-