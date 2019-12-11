Высший пилотаж! Мужчина посадил самолет без шасси и спас всех пассажиров - видео

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многолетний опыт и хладнокровие пилота помогло туристам выжить во время аварийной посадки в аэропорту Коста-Рики, сообщает Transponder1200.

Немного везения и побольше мастерства спасло жизнь пилоту и четырем туристам, которые летели в США с пересадкой. Легкомоторный самолет Piper PA-34 Seneca преодолел уже пол пути, когда у воздушного судна возникли неполадки с шасси.

49-летний пилот самолета Альваро Чаваррия понял, что придется садится на "брюхо" и начал подготовку. Мужчина проинструктировал пассажиров, а затем стал сбрасывать топливо и снижаться. Семилетний опыт дал о себе знать и пилот смог без травм опустить воздушное судно на землю. Причем, все происходящее записали на видео.

Видно, как самолет плавно садится на траву, а затем скользит по ВПП. В аэропорту его ждала пожарная машина, которая моментально залила самолет пеной после посадки, чтобы избежать возгорания. Люди быстро покинули транспорт. Никто не пострадал.-0-