Выстрел на рекорд! Снайпер попал в мишень с двух километров и в полной темноте

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29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский снайпер Сергей Шмаков смог установить новый мировой рекорд по дальности прицельного выстрела, сообщает телеканал "Звезда".
Стрелку удалось выполнить пять точных выстрелов в полной темноте с расстояния в 1920 метров. Все пять пуль попали в мишень размером 60 на 60 сантиметров.
Отмечается, что для выстрела на рекорд Сергей Шмаков использовал винтовку СВЛК-14С "Сумрак" с ночным прицелом российского производства. Калибр этого орудия 10,3 мм. Кроме этого, прицел ночного видения был пассивным. Другими словами, цель снайперу не подсвечивалась. -0-