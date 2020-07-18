"Вызывайте пожарных" - Сергей Лазарев порадовал поклонниц соблазнительным снимком

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный певец Сергей Лазарев разместил у себя в Instagram снимок, который порадовал многочисленных фанаток.

Артист сказал подписчикам "Доброе утро" и прикрепил кадр из фотосессии. Музыкант запечатлен в студии, где примерил на себя белую футболку и джинсы. В свою очередь, не наряд вызвал бурную реакцию, а пресс, который Лазарев так "случайно" продемонстрировал.

Разумеется, впечатляющие физические данные певца мало кого из фанаток оставили равнодушными. Они поспешили выразить свое восхищение в комментариях: "Сережа что ты делаешь", "Мне очень жарко стало, я с кровати скатилась, несите огнетушитель, тут очень горячо", "Вызывайте пожарных". Пост быстро собрал сотни тысяч лайков и множество восторженных комментариев.-0-