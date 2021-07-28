Вызывающие снимки Мадонны вызвали разные эмоции в Instagram

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая певица Мадонна поделилась в Instagram новым постом и вызвала неоднозначную реакцию юзеров.

Артистка продемонстрировала несколько снимков с семейного барбекю, для похода на которое Мадонна выбрала вызывающий наряд. Для отдыха на природе звезда примерила короткие шорты и светлый топ. Впрочем, не это стало предметом обсуждения в сети. Разные эмоции в Instagram у пользователей вызвали неуместные позы певицы.

Многие посчитали, что вызывающее поведение Мадонны неуместно для семейного отдыха, а другие, напротив, поддержали звезду из-за отсутствия стеснения. Споры продолжаются, а пост уже собрал сотни тысяч лайков. -0-