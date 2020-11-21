"Взгляд кошки, грация картошки!" - стриптиз от Кристины Асмус развеселил Instagram

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новый пост, повеселивший юзеров.

Звезда кино решила поиграть со своими подписчиками и предложила поучаствовать в челлендже. Для этого девушка пожелала, чтобы подписчики повторили ролик со своим участием, где Кристина Асмус танцует стриптиз. Многие юзеры поддержали идею знаменитости, однако только потом поняли, что танец актрисы оказался слишком "грациозным".

Шуточное видео развеселило пользователей, которые принялись обсуждать кадры в комментариях: "Взгляд кошки, грация картошки!", "Просто ковра не хватает на стене", "О, это мой уровень". Впрочем, это только прибавило популярности ролику, который посмотрели более 800 тысяч раз. -0-