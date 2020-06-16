Взял разгон! Мужчина едва не улетел с квадроцикла – видео

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Камеры наружного видеонаблюдения запечатлели забавный случай, который произошел с мужчиной из Австралии.

Местный житель пытался с помощью квадроцикла вытащить тяжелый погрузчик. Он привязал канат и взял разгон. Попытка провалилась, когда погрузчик не сдвинулся с места, а парень едва не улетел с квадроцикла.

Этот момент повеселил пользователей сети. Австралиец отдышался и решил подойти к проблеме с другой стороны. Юзеры поддержали усердие мужчины из Австралии. -0-