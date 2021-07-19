Взрослый юмор, экшен и закрученный сюжет: три мультсериала для совсем не детской аудитории

Мультфильмов много, а вот те, которые наполнены взрослым юмором, экшеном и закрученным сюжетом – единицы. Предлагаем вашему вниманию три наиболее достойных проекта.

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