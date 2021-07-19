Взрослый юмор, экшен и закрученный сюжет: три мультсериала для совсем не детской аудитории

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Новости
14:55
Гомельчанин угрожал пистолетом подросткам
Происшествия
14:49
Американский баскетболист Кевин Дюрант стал самым высокооплачиваемым участником Игр в Токио
Спорт
14:19
Историки БГУ обнаружили предметы бытовой культуры середины І - начала ІІ тыс. н.э.
Общество
14:15
За сутки в Беларуси зарегистрированы 658 пациентов с COVID-19, выписаны 480
Общество
14:14
Лукашенко направил соболезнование родным и близким композитора Андрея Мдивани
Президент
14:05
В Могилевской области горячим питанием обеспечены все участники уборочной кампании - профсоюз
Регионы
13:46
Около 700 белорусских студентов прошли допобучение в 12 университетах России
Общество
13:40
В Минске за выходные в ДТП травмированы 4 человека
Происшествия
13:37
Уровень регистрируемой безработицы в Могилеве за первое полугодие составил 0,3%
Регионы
13:33
Фирма продала некомплектный мотоблок жителю Дрогичинского района - он обратился в суд
Происшествия
13:26
Доллар на торгах 19 июля подорожал, евро и российский рубль подешевели
Экономика
13:25
Иностранные журналисты начали прибывать в главный пресс-центр Игр в Токио
Спорт
13:23
В Киеве сильный ливень привел к транспортному коллапсу
В мире
13:04
Потребкооператоры Брестской области на четверть нарастили объемы заготовки огурцов
Регионы
13:01
БелТИЗ открывает первый интернет-магазин товаров всей группы компаний товарищества
Общество
13:00
Число погибших в результате наводнения в Германии превысило 160 человек
В мире
12:52
В Барановичском районе при пожаре погиб мужчина
Происшествия
12:45
Торжества ко Дню пожарной службы пройдут в Минске 24 июля
Регионы
12:45
Житель Ивацевичей украл с фермы и продал четырех бычков
Происшествия
12:44
В Смолевичском районе предприниматель вывез мужчину в лес и выстрелил ему в голову
Происшествия
12:39
В Гомельской области прижились почти 90% высаженных осенью и весной деревьев
Регионы
12:31
Заброшенный железнодорожный вокзал Европы станет пятизвездочным отелем
Калейдоскоп
12:22
Бобруйчанин выращивал коноплю в комнате супруги
Происшествия
12:18
В Минске замначальника цеха перечислит в бюджет незаконно полученные Br16 тыс.
Происшествия
12:17
В Минске легковушка вылетела на встречку и протаранила металлическое ограждение
Происшествия
12:14
Линия жизни и смерти: выставка о Минском гетто откроется в музее истории ВОВ 20 июля
Культура
12:14
ТОП-5 мероприятий: как нескучно провести будние дни
Ссылки на БелТА Плюс
12:11
Поступления в бюджет от деятельности Гродненской региональной таможни увеличились на 20%
Экономика
12:09
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 20 июля
Общество
12:08
Экспорт услуг в области использования интеллектуальной собственности с 2016 года вырос почти в 5 раз
Технологии
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Калейдоскоп
19 июля 2021, 12:18
Взрослый юмор, экшен и закрученный сюжет: три мультсериала для совсем не детской аудитории
Мультфильмов много, а вот те, которые наполнены взрослым юмором, экшеном и закрученным сюжетом – единицы. Предлагаем вашему вниманию три наиболее достойных проекта.
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Две медали выиграли белорусские легкоатлеты в заключительный день ЧЕ среди юниоров в Эстонии
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