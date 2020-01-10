Взрыв вулкана в Мексике запечатлели на видео

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Извержение вулкана Попокатепетль произошло в Мексике. Об этом сообщил Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Cenapred.
Отмечается, что утром 10 января вулкан взорвался и выбросил в атмосферу столб пепла высотой более трех километров. Экстренные службы призывают туристов и местных жителей не приближаться к вулкану.
IMPRESIONANTE Así la espectacular #explosión del Volcán #Popocatépetl esta mañana, 6:31 hrs., ahora vista desde #Tlamacas.— Webcams de México (@webcamsdemexico) 9 января 2020 г.
Link para ver en tiempo real y en vivo:https://t.co/HtlRaLndvM
Gracias #CENAPRED
Video pic.twitter.com/neZ01YlQqY
В регионе введена вторая фаза желтого уровня опасности, которая не предполагает эвакуации населения. В свою очередь, местные власти усилили меры безопасности в районе вулкана Попокатепетль, чтобы избежать трагических последствий.
К слову, вулкан Попокатепетль относится к категории действующих, а его название состоит из двух слов, что означает "дымящийся холм". -0-