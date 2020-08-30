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Калейдоскоп
30 августа 2020, 01:00

Взволнованный пес привел к своей хозяйке прохожего и спас женщине жизнь - видео

Фото Tokkoro
Фото Tokkoro

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очень трогательный случай произошел в американском городе Глендейл на западе штата Калифорния. Домашний пес по кличке Сэнди спас жизнь своей хозяйке и стал звездой соцсетей. Об этом сообщает сайт KTLA.

Случай произошел 10 июля. 88-летняя женщина упала с крыльца и не смогла самостоятельно встать. Тогда пес и решил действовать, ведь было не понятно, получила ли американка травму. Песик выбежал на дорожку рядом с участком, где увидел мусорщика по имени Кирк Уайт.

Собака активно лаяла на него и всеми своими движениями показывала, что человек должен пойти за ней. Мужчина отправился за псом и обнаружил женщину. Он помог ей встать и, убедившись, что все в порядке, отправился по своим делам.

Семья пересмотрела кадры и едва не плакала от поступка пса. Видео попало в сеть, где Сэнди быстро стал звездой. Многие, в свою очередь, после просмотра ролика задумались о том, чтобы завести себе собаку. -0-

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