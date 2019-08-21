Warner Bros. сделает продолжение "Матрицы"

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киностудия из США официально подтвердила информацию о начале работы над продолжением культовой "Матрицы", сообщает Variety .

Warner Bros. Picture Group к радости миллионов фанатов намерена привлечь к съемкам Киану Ривза и Керри-Энн-Мосс, которые исполнят свои роли Нео и Тринити. Срежиссирует и напишет сценарий новой "Матрицы" Лана Вачовски, ранее известная как Лоуренс Вачовский.

Пока неизвестно, вернется ли к своей роли Морфиуса Лоренс Фишберн, а также нет никаких деталей сюжета. В свою очередь, студия Warner Bros. определила сроки начала съемок. Так, в 2020 году стартует производственный процесс, а премьера намечена на 2021 год. -0-