Warner Music впервые заключил контракт с алгоритмом

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из крупнейших в мире звукозаписывающих компаний Warner Music заключила контракт с алгоритмом, разработкой немецкого стартапа Endel, пишет
Алгоритм создает не музыку в чистом виде, а музыкальные ландшафты, которые, следует воспроизводить во время сна или пробуждения.
Пока выпущены пять альбомов: "Чистое небо", "Дождливая ночь", "Облачный день", "Облачная ночь" и "Туманное утро". По контракту до конца года Endel должен создать еще 15, выбранные темы – концентрация, расслабление, музыка "в дорогу".
Таким образом компания хочет закрыть отдельные ниши в ассортименте, которые пока не заняты.
Мобильное приложение стартапа Endel создает музыку в реальном времени, ориентируясь на время суток, погоду, состояние человека, например, на его пульс.
Авторами композиций в альбомах названы программисты и композиторы, но на самом деле альбомы полностью созданы "нажатием одной кнопки". Разработчик приложения Дмитрий Евграфов отметил, что проект не пытался выпускать записи, но не было никакого повода отказать Warner Music.-0-
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