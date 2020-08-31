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Калейдоскоп
31 августа 2020, 09:15

Weeknd, Леди Гага и группа BTS удостоены премии MTV Video Music Awards

Леди Гага. Фото MTV
Леди Гага. Фото MTV

31 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Канадский певец Эйбел Макконен Тесфайе, выступающий под псевдонимом Weeknd, завоевал премию MTV Video Music Awards (MTV VMA) в самой престижной номинации "Видео года". Церемония вручения награды, присуждаемой за создание видеоклипов, проходила в воскресенье с учетом пандемии коронавирусной инфекции на открытом воздухе во всех пяти районах Нью-Йорка - Манхэттене, Бруклине, Куинсе, Бронксе и Стейтен-Айленде, сообщает ТАСС.

Церемонию в виртуальном режиме вела актриса и певица Лорен Кейяна Кеке Палмер. Она почтила память американского киноактера Чедвика Боузмана, умершего в минувшую пятницу в возрасте 43 лет. У исполнителя главной роли в фильме "Черная пантера" был диагностирован рак кишечника. "Мы посвящаем сегодняшнее шоу человеку, чьи духовные качества тронули многих. Он был подлинным героем не только на экране, но и во всем, чем он занимался", - отметила Палмер.

Премия присуждена Weeknd за клип к песне Blinding Lights. Эта работа также принесла канадцу награду за лучший ритм-энд-блюз. Победу в самой главной номинации оспаривали Билли Айлиш с песней everything i wanted; Эминем, исполнивший с рэпером Джарадом Энтони Хиггинсом (Juice WRLD) композицию Godzilla; Дрейк и Future (Life Is Good), Леди Гага и Ариана Гранде (Rain On Me) и поп-звезда Тейлор Свифт (The Man). Леди Гага и Гранде, претендовавшие на премию в девяти номинациях каждая, разделили награды за клип к песне Rain On Me, исполненной дуэтом. Эта работа признана песней года и лучшим плодом творческого сотрудничества.

Леди Гага названа лучшим исполнителем года. Лучшей группой стала южнокорейская молодежная BTS, которая завоевала отдельную премию за композицию On. Семеро юношей являются обладателями нескольких рекордов Гиннесса. В частности, один из видеоклипов коллектива набрал максимальное число просмотров на Youtube за 24 часа - 45 млн. BTS также стала первой южнокорейской группой, занявшей первое место в главных чартах США.

Пандемия сподвигла музыкальный телеканал учредить новые номинации. Награду за лучшее музыкальное видео, записанное дома, получили Гранде и поп-звезда из Канады Джастин Бибер с композицией Stuck with U. Наиболее качественным произведением, исполненным в условиях карантина, названа композиция Unplugged At Home латиноамериканской группы CNCO.

Поп-звезда Тейлор Свифт отмечена наградой за режиссуру видеоклипа к песне The Man. А рэпер из штата Огайо Колсон Бэйкер, выступающий под творческим псевдонимом Machine Gun Kelly, не знал себе равных в разделе альтернативной музыки. Успех ему принесла композиция Bloody Valentine. Премия в жанре хип-хоп досталась Меган Джовон Рут Пит, более известной как Megan Thee Stallion (песня Savage).

Британская группа "Колдплей" отличилась в роке благодаря композиции Orphans ("Сироты").

Участники церемонии не обошли стороной актуальную в США тему непропорционального применения полицией силы в отношении темнокожего населения. Группа The Black Eyed Peas завершила свое выступление лозунгом движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Американская певица, известная под псевдонимом H.E.R. (Having Everything Revealed, настоящее имя - Габриэлла Уилсон) была удостоена премии за видео к песне "Я не могу дышать". Именно эту фразу на протяжении почти девяти минут повторял полицейским Джордж Флойд прежде, чем потерял сознание, а впоследствии умер в больнице Миннеаполиса (штат Миннесота). Weeknd, выступавший первым, напомнил аудитории телеканала о других жертвах полицейского произвола - Джейкобе Блейке и Брионне Тейлор.

Организаторы MTV Video Music Awards приняли решение провести выступления музыкантов на открытом воздухе в пяти районах Нью-Йорка. Изначально мероприятие планировалось организовать на крытой спортивной арене Barclays Center в Бруклине.

Премия MTV Video Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1984 году, став впоследствии одной из самых престижных наград в сфере создания видеоклипов. Ее лауреатам традиционно вручают статуэтки в виде астронавта в скафандре с флагом, на котором изображен логотип телеканала.-0-

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