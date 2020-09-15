YouTube запускает сервис коротких видеороликов YouTube Shorts

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видеохостинг YouTube 14 сентября объявил о запуске сервиса коротких видеороликов YouTube Shorts, передает ТАСС.

Сообщается, что пользователи смогут загружать на сервис ролики длиной до 15 секунд. На них можно будет наложить музыку из большой библиотеки аудиозаписей. Платформа также позволит изменять скорость видео и совмещать вместе несколько разных видеозаписей. Со временем функционал сервиса будет расширяться.

На начальном этапе YouTube Shorts будет доступен только для пользователей Индии. Отмечается, что социальная сеть TikTok, которая также позволяет записывать и публиковать короткие ролики, в Индии не работает. Властей страны приняли решение заблокировать приложение из-за"пагубного влияния на суверенитет и безопасность страны".-0-