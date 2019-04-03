За 54 года мужчина отрастил волосы длиной пять с половиной метров

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 77-летний Акэ Ичжэн из китайской провинции Сычуань за 54 года отрастил волосы длиной более 5,5 м. Он не стригся с 23 лет, сообщает
Мужчина считал, что отращивать длинные волосы полезно для здоровья.
В 70-е годы прошлого века ему предложили большое денежное вознаграждение, если он подстрижется, но мужчина отказался.
Китаец признался, что волосы доставляют ему много неудобств. Не реже двух раз в месяц он посещает парикмахерскую, там ему делают прическу и моют голову. На это у специалистов уходит около трех часов.
Видео ухода за волосами в социальных сетях набрало миллионы просмотров. Многие рекомендовали ему обратиться в Книгу рекордов Гиннесса и зарегистрировать свои волосы как самые длинные.
По данным книги, самой длинноволосой женщиной на планете была признана китаянка Се Цюпин, волосы которой достигали 5,627 м в длину.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3991 BYN
|2.398 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.1414 BYN
|2.14 BYN
|2.145 BYN
|RUB
|3.2729 BYN
|3.273 BYN
|3.28 BYN