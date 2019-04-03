За 54 года мужчина отрастил волосы длиной пять с половиной метров

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 77-летний Акэ Ичжэн из китайской провинции Сычуань за 54 года отрастил волосы длиной более 5,5 м. Он не стригся с 23 лет, сообщает Oddity Central .

Мужчина считал, что отращивать длинные волосы полезно для здоровья.

В 70-е годы прошлого века ему предложили большое денежное вознаграждение, если он подстрижется, но мужчина отказался.

Китаец признался, что волосы доставляют ему много неудобств. Не реже двух раз в месяц он посещает парикмахерскую, там ему делают прическу и моют голову. На это у специалистов уходит около трех часов.

Видео ухода за волосами в социальных сетях набрало миллионы просмотров. Многие рекомендовали ему обратиться в Книгу рекордов Гиннесса и зарегистрировать свои волосы как самые длинные.

По данным книги, самой длинноволосой женщиной на планете была признана китаянка Се Цюпин, волосы которой достигали 5,627 м в длину.-0-