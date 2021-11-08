За секунду до: собрали в одном месте фото, сделанные в самый подходящий момент

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Искусство фотографии стало очень разнообразным в современном мире, однако любой креатив от человека меркнет в сравнении с тем, что может предложить жизнь.

На Reddit фотографы принялись делиться кадрами, которые были сделаны в самый подходящий момент. Нарочно подобрать композицию для такого снимка – невозможно, поэтому эти работы превосходят все.

Представляем вам несколько фото, сделанных за секунду до. Вот уж точно, где есть чем восхититься и с чего посмеяться. -0-

Фото Reddit