Забавная и милая реакция ослика на подарок впечатлила сеть - он явно рад такому презенту! (Видео)

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США записала на видео удивительные кадры, которые вызвали улыбку у пользователей сети. Видео разместили на YouTube.

На ферме американки в штате Арканзас живет милый и забавный ослик. Необычный питомец обожает играть, при этом его любимая игрушка - мяч. За таким развлечением животное готово проводить многие часы, поэтому вопрос о подарке для ослика не стоял.

Девушка купила своему любимцу новый мячик, и реакция на такой подарок не заставила себя ждать. Ослик обрадовался и сразу же начал с ним играть. Этот момент повеселил и умилил YouTube, ведь кадры за короткое время посмотрели внушительное число раз.-0-