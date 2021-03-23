Забавная иллюзия на фото девушки заставила юзеров смеяться до слез (Фото)

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская блогерша Мадди Маротта опубликовала в TikTok ролик, который повеселил людей.

Девушка рассказала свою неловкую историю, которая произошла из-за стечения обстоятельств и "ровных" рук фотографа. Девушка позировала в бикини на пляже. Кадр получился очень нежным, однако одна комичная деталь заставила юзеров смеяться до слез.

Автор фото выбрал не совсем удачный ракурс, из-за чего рука незнакомки, которая сидела чуть поодаль на пляже, влезла на фото в удачном месте. Первоначально девушка опубликовала снимок в Instagram, но через несколько секунд друзья уже смеялись с казуса. Блогерша удалила фото, но после поделилась уморительной историей в другой социальной сети. -0-

Скриншот из видео в TikTok