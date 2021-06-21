Забавная реакция кота на почесывания довела до слез миллионы людей (Видео)

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США является владелицей красивого черно-белого кота, однако прославился питомец в сети не из-за своей внешности.

Хозяйка недавно разместила в TikTok забавный ролик с участием животного, который не возможно смотреть без смеха. В кадре девушка снимает своего питомца, а затем начинает его почесывать. После у котика и случается забавная реакция, которая и довела до слез миллионы юзеров.

Почесывание спинки котику очень нравится и он начинает задирать голову, а потом махать во все стороны ею, издавая уморительные звуки. Кадры пришлись по вкусу пользователям, которые уже их посмотрели почти пять миллионов раз. -0-