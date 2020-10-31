Забавная реакция кота на пляж быстро стала мемом - фото

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Канады одним днем решили отправиться на прогулку по пляжу и взяли с собой котика по кличке Тыковка, однако люди и не догадывались, чем это обернется. Внимание на историю обратило издание The Dodo.

Семья выбралась на берег и начала проводить время. Их питомец тоже с радостью гулял и отдыхал на пляже. Разумеется, люди поспешили запечатлеть счастливого кота на фото, но все изменилось в один момент.

На пляже поднялся ветер и, судя по кадрам, Тыковке не очень понравилось такое развитие событий. Его реакция превзошла все ожидания и явно дает понять, что кот недоволен. Такое выражение на мордочке пушистика стало удивлением и для канадцев, которые поспешили поделиться кадрами в сети, а на следующее утро их питомец стал звездой интернета и героем многочисленных мемов. -0-

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