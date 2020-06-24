Забавная встреча гиббона и ежика попала в объектив камеры

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посетительница парка дикой природы прогуливалась с семьей и заметила странное движение у забора.

Ее внимание привлек гиббон, который с удивлением и любопытством смотрел на траву. Девушка подошла поближе и увидела, что причиной такого переполоха оказался маленький ежик.

Семья решила записать реакцию обезьян на видео. Сначала один из приматов с удивлением изучает неожиданного гостя, то и дело подпрыгивая. Оказалось, что малыш застрял между прутьев забора и не мог найти путь.

В конечном итоге, гиббон решил не рисковать с колючим ежом и убежал, а его собрат остался наблюдать. Ежик не знал куда идти и свернулся в клубок. Позже ему помогли люди и вытащили малыша из ловушки.-0-