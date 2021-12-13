Забавное поведение котика заставило улыбнуться многих юзеров YouTube (Видео)

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США записала на видео любопытный и забавный момент, который привлек внимание пользователей YouTube.

Женщина запечатлела на видео кошку по кличке Аниса, которая делала что-то непонятное. Животное постоянно пьет воду, а для этого высовывает свой язык и начинает им двигать.

Этот момент американка и сняла на видео, ведь ранее она не видела ничего подобного. Забавное поведение котика заставило улыбнуться многих юзеров YouTube, за короткое время кадры посмотрели огромное число раз. -0-