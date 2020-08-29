Забавное противостояние буйвола и слонов записали на видео в ЮАР

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посетители национального парка Крюгера смогли запечатлеть интересное противоборство двух больших зверей. Кадры разместили на YouTube.

Случай произошел, когда стадо буйволов мирно жевало траву на местном просторе. В какой-то момент к ним стали приближаться несколько слонов. Буйволы решили не испытывать силу хобота, поэтому спешно удалились с пастбища, но не один из них.

Один из буйволов продолжил дальше жевать траву, не обращая внимания на новых животных. Казалось, что ему все равно, однако один из слонов решил ясно намекнуть, что пора уходить. Буйволу это было не интересно и после того, как слон помахал ушами и угрожал хоботом, решил оставить буйвола, ведь достучаться до него так и не получилось. -0-