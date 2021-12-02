Забавное противостояние собаки и кота попало на видео в Канаде

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях девушка из Канады стала свидетельницей очень забавной картины, которой с радостью поделилась на YouTube.

Хозяйка двух питомцев мирно проводила время дома, когда те решили устроить забавное противостояние. Точнее, это было больше похоже на контактный и очень вялый бой. Пес и котик уселись друг напротив друга, а после принялись легко бить друг друга лапой в замедленном виде.

Необычное и очень забавное противостояние попало на видео и повеселило сеть, но юзеры смеялись до слез, ведь со стороны кажется, будто все происходит в замедленной съемке. Неудивительно, что ролик пришелся по вкусу пользователям, которые успели посмотреть его сотни тысяч раз. -0-