Забавные близнецы не поделили пустышку - видео

Скриншот из видео
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Родители близнецов часто сталкиваются с проблемой "дележки" вещей между детьми. Видео, которое появилось на просторах интернета, прямое тому доказательство.
В ролике видно, как двум малышам нравится одна и та же соска. Когда первая сестра забирает ее себе, вторая начинает плакать. Ребенок, оказавшийся без любимого "успокоительного", отнимает соску у "соперницы", и затем все повторяется заново.
Пользователям сети очень понравилось видео с забавными детьми. Ролик собрал более 700 миллионов просмотров и 1,3 миллиона лайков.-0-