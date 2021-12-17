Забавные проделки малыша очаровали и повеселили сеть (Видео)

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад молодая мама из США смогла записать на видео великолепные кадры, которые восхитили юзеров YouTube.

Девушка проводила время дома и следила за своим ребенком. Малыш оказался слишком непоседливым и быстро исчез из виду, однако позже появился. Его появление очаровало многих пользователей.

Ребенок решил вернуться эффектно. Для этого он приоткрыл дверь, а после ворвался в комнату со своим "Привет!". Забавные проделки малыша очаровали и повеселили сеть, ведь видео за короткое время посмотрели огромное число раз.-0-