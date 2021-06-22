Забавный момент с бульдогом в одночасье сделал видео вирусным

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из США гостил у своих родителей, где ему удалось сделать забавное видео, которое он разместил на YouTube.

Парень кормил собак на втором этаже дома, однако бульдог по кличке Пиппа не могла подняться из-за своего больного бедра. Оставлять песика без вкусняшки парень не хотел, поэтому решил устроить небольшой трюк. Он включил камеру и бросил угощение со второго этажа, которое приземлилось на спину питомца.

Некоторое время собака пребывает в недоумении, но находит лакомство. Ролик загрузили в сеть и этот забавный момент с бульдогом в одночасье стал вирусным. -0-