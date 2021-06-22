Забавный момент с бульдогом в одночасье сделал видео вирусным

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 22 июня 2021
Минск Ясно +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:55 ФОТОФАКТ: Огненную инсталляцию "Холмские ворота" создали возле Брестской крепости Регионы
00:32 В Египте в результате аварии погибли четыре человека В мире
21.06.21
21.06.21 23:57 Российские футболисты покидают чемпионата Европы Спорт
21.06.21 23:47 Баскетболистки России пробились в четвертьфинал чемпионата Европы Спорт
21.06.21 23:20 Введенный из-за пандемии комендантский час отменят в Турции В мире
21.06.21 22:40 Астрономы открыли на Венере возможные следы тектонических процессов В мире
21.06.21 22:07 Ботанический сад приглашает с 26 июня на неделю цветения в розарий Общество
21.06.21 22:03 В Египте при столкновении поезда с автобусом погибли четверо, пострадали 26 человек В мире
21.06.21 21:45 Число пострадавших от последствий ливней в Ялте выросло до 49 В мире
21.06.21 21:40 ФОТОФАКТ: В сельхозпредприятиях Жлобинского района ведется заготовка кормов Регионы
21.06.21 21:38 Василевский и Эрлих победили на старте парного разряда теннисного турнира в Мальорке Спорт
21.06.21 21:26 В Беларуси с начала года утонули 17 детей Общество
21.06.21 21:22 ФОТОФАКТ: В Брестской крепости прошла акция "Боевой расчет" Регионы
21.06.21 21:19 Футболисты Украины проиграли австрийцам на чемпионате Европы Спорт
21.06.21 21:03 ВОЗ: индийский штамм коронавируса зарегистрировали в 92 странах В мире
21.06.21 20:51 Баскетболистки Швеции победили итальянок и сыграют с белорусками в 1/4 финала ЧЕ Спорт
21.06.21 20:37 Лукашенко примет участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия со дня начала ВОВ Президент
21.06.21 20:25 Большое в малом: выставка графики художников-монументалистов открылась в Минске Культура
21.06.21 20:16 Дорожную разметку в Минске 22 июня будут наносить на 16 участках Регионы
21.06.21 20:06 Опубликован июльский график отключения горячей воды в Минске Регионы
21.06.21 19:55 Коронавирус изменил клетки крови переболевших - исследование В мире
21.06.21 19:24 ГАИ напоминает о правилах безопасности при использовании средств индивидуальной мобильности Общество
21.06.21 19:10 Беларусь и Калмыкия обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества Общество
21.06.21 19:01 Неделя молодежи "Время выбрало нас" проходит в Минске Регионы
21.06.21 18:48 "Горизонт" начинает реализацию крупного контракта по поставке смарт-телевизоров в Монголию Экономика
21.06.21 18:43 В комплексе "Тростенец" пройдет митинг-реквием к 80-й годовщине начала войны Регионы
21.06.21 18:38 В системе "Беллесбумпрома" за 2016-2020 годы создано почти 2 тыс. рабочих мест Экономика
21.06.21 18:30 Спасатели провели тактико-специальные учения на товарном участке "Гомельоблнефтепродукта" Регионы
21.06.21 18:19 Мясникович: мы будем хранить вечно память о подвиге защитников Брестской крепости Регионы
21.06.21 18:18 Студенты и сотрудники БГУ присоединились к мероприятиям Недели молодежи Общество
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
22 июня 2021, 01:45

Забавный момент с бульдогом в одночасье сделал видео вирусным

Фото WallHere
Фото WallHere

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из США гостил у своих родителей, где ему удалось сделать забавное видео, которое он разместил на YouTube.

Парень кормил собак на втором этаже дома, однако бульдог по кличке Пиппа не могла подняться из-за своего больного бедра. Оставлять песика без вкусняшки парень не хотел, поэтому решил устроить небольшой трюк. Он включил камеру и бросил угощение со второго этажа, которое приземлилось на спину питомца.

Некоторое время собака пребывает в недоумении, но находит лакомство. Ролик загрузили в сеть и этот забавный момент с бульдогом в одночасье стал вирусным. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
видео животные интернет развлечения социальные сети США
Новости рубрики Калейдоскоп
Фото Planespotters Каждый представлял: передняя стойка шасси самолета сломалась перед взлетом (Видео)
Анфиса Чехова. Фото из Instagram "Совсем худышка стала": Анфиса Чехова похвасталась своим кардинальным похудением
Скриншот из видео Тайную жизнь синиц показали на видео - удивительные кадры!
Илья Прускин. Скриншот из видео "Ой да лепота!" - Солисты Little Big выпустили песню на старославянский мотив
Генри Кавилл. Фото из Instagram Генри Кавилл опубликовал тизер нового сезона "Ведьмака" и подогрел интерес фанатов
Фото из Instagram "Что вы тут делаете?": хитрый кит разыграл туристов и попал на фото
Главное
Фото из архива Лукашенко примет участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия со дня начала ВОВ
Неделя молодежи стартовала в Беларуси
За сутки в Беларуси зарегистрированы 475 пациентов с COVID-19, выписаны 267
Квартиры в готовых домах Minsk World - от 2800 рублей за квадратный метр! Новоселье ещё ближе!
Топ-новости
Главы МИД стран СНГ запустили акцию памяти к 80-летию начала войны
Вопросы хранения пенсионных дел скорректированы в Беларуси
Опубликован июльский график отключения горячей воды в Минске
ФОТОФАКТ: В Брестской крепости прошла акция "Боевой расчет"
Бортник: для официальной Украины ситуация вокруг Протасевича - повод усилить давление на Беларусь
Василевский и Эрлих победили на старте парного разряда теннисного турнира в Мальорке
ГПК рассказал, как платить местный сбор за пересечение границы
Память о Великой Отечественной войне должна быть неотъемлемой частью нашей национальной идеи - Гора
ЕЭК обновила программу разработки межгосстандартов на пищевую продукцию
ЦТ по обществоведению прошло без нарушений
ФОТОФАКТ: Гидрологический памятник природы республиканского значения "Родники Святые криницы"
Минздрав дал советы, как избежать последствий жары
Всебелорусская минута молчания пройдет 22 июня в 12.00
Воронюк: у молодежи СГ одни задачи - сохранение исторической памяти и недопущение героизации нацизма
Профилактическая акция "Пешеход" стартует 22 июня в Минской области
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.