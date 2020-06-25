Забавный пес обожает воду и последует за ней куда угодно - видео

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Веселые кадры опубликовала в YouTube девушка из Техаса.

Хозяйка дома решила полить цветы в саду, однако забыла, что ее пес Арло обожает воду. Через мгновение собака уже была возле человека, чтобы начать играть. Каждый раз песик гоняется за водой, но не догоняет.

В какой-то момент девушка направляет шланг в другую сторону, а пес уже мчится туда. Кажется, что он может последовать за водой куда угодно. После длительной пробежки туда и обратно, хозяйке все же удалось полить цветок. Все происходящее она записала и поделилась кадрами с пользователями сети.-0-