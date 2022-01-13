Забавный побег котика впечатлил многих юзеров YouTube (Видео)

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Канады мирно проводил время дома, однако ему все время мешал питомец.

Местный житель решил запереть котика в соседнем помещении, где есть соответствующее заграждение, а сам продолжил смотреть телевизор. После он услышал странный звук и отправился проверить пушистика, который уже во всю реализовывал план побега.

Канадец включил камеру и запечатлел на видео забавный побег своего питомца. Четвероногий перебирается через ограждение, что выглядит со стороны очень впечатляюще. Коту все же удалось достичь цели, а вот ролик быстро стал популярен и собрал огромное число просмотров.