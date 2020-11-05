Заботливый кот до ночи ждал хозяйку, превозмогая сон - получились забавные кадры (Видео)

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 5 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:59 Авария с автобусом в Великом Новгороде – двое погибших, восемь пострадавших В мире
00:29 В Витебске легковушка влетела в дерево и столб - пассажирка погибла Происшествия
00:00 В Гвинейском заливе пираты атаковали танкер В мире
04.11.20
04.11.20 23:20 Футболисты "Зенита" сыграли вничью с "Лацио" в Лиге чемпионов Спорт
04.11.20 23:15 Автобус врезался в здание университета в Великом Новгороде В мире
04.11.20 22:59 В Великобритании парламент проголосовал за введение общенационального карантина В мире
04.11.20 22:29 Театр "Ла Скала" отменил премьеру оперы Доницетти "Лючия ди Ламмермур" и открытие сезона В мире
04.11.20 21:56 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" победили "Шоле" в Лиге чемпионов Спорт
04.11.20 21:42 Чемпионат по фотобердингу пройдет в Беларуси 7 ноября Общество
04.11.20 21:17 Около 30 млн т грузов перевезли с начала года по БЖД в местном сообщении Экономика
04.11.20 21:14 Более 436 тыс. человек в мире заразились COVID-19 за сутки В мире
04.11.20 20:51 Могилевское агентство по госрегистрации и земельному кадастру 6 ноября проведет бесплатные консультации Регионы
04.11.20 20:43 Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в мире, эпидемию COVID-19, перевалку товаров, нефтегазовую тематику Президент
04.11.20 20:20 Дзермант: в современном мире страна должна иметь сильную власть, способную отражать гибридные атаки Общество
04.11.20 20:14 Белорусам предлагают поучаствовать в конкурсе проектов по решению проблем, связанных с COVID-19 Общество
04.11.20 19:51 Бельгийский велогонщик Тим Велленс выиграл 14-й этап "Вуэльты Испании-2020" Спорт
04.11.20 19:45 Гигин: протестующим в Беларуси надо чувствовать ответственность за страну и уметь идти на компромиссы Общество
04.11.20 19:26 Международный кинопросмотр в Карловых Варах отменили В мире
04.11.20 19:02 Стартует второй этап проекта БРСМ для школьников "#МояПервая10" Общество
04.11.20 19:02 Футболисты "Славии" и "Белшины" сыграли вничью в чемпионате Беларуси Спорт
04.11.20 19:00 ТЕМПЫ ДИКТУЕТ РЫНОК: Как строительная отрасль становится локомотивом экономического развития Общество
04.11.20 18:54 В шахте "Беларуськалия" погиб рабочий Происшествия
04.11.20 18:38 Задержан инженер предприятия, который "сливал" данные правоохранителей в сеть Происшествия
04.11.20 18:05 Второй тур выборов президента Молдовы состоится 15 ноября В мире
04.11.20 18:02 Гана заинтересована в подготовке специалистов на базе учебных заведений МЧС Беларуси Общество
04.11.20 18:00 Житель Жлобина приговорен к 4 годам колонии за насилие в отношении сотрудника ГАИ Происшествия
04.11.20 17:54 Студенты Гомельского ГМУ озвучили аудиоролик по профилактике COVID-19 Регионы
04.11.20 17:53 Патриотический проект БРСМ "Цветы Великой Победы" презентован в Москве Общество
04.11.20 17:30 Чайчиц: высказанные на диалоговых площадках предложения - хорошая тема для анализа Общество
04.11.20 17:16 Польша с 7 ноября вводит строгие ограничения из-за пандемии коронавируса В мире
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
05 ноября 2020, 05:00

Заботливый кот до ночи ждал хозяйку, превозмогая сон - получились забавные кадры (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка на Reddit поделилась роликом с участием своего рыжего котика, который моментально завоевал сердца пользователей.

Женщина пояснила, что возвращается домой с работы около двух часов ночи и каждый раз ее встречает усатый хозяин. В очередной вечер кот поприветствовал хозяйку и стал дожидаться, пока та ляжет спать. Проблема заключалась лишь в том, что животное за день очень устало.

I get home from work around 2 am. Tonight he tried really hard to stay awake and keep me company while I got ready for bed. from r/aww

Заботливый кот мирно устроился на тумбочке и, судя по его забавному виду, всеми силами пытался победить сон, чтобы уложить свою хозяйку спать. Этот момент так повеселил юзеров, что видео быстро собрало десятки тысяч лайков. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
видео животные интернет отдых социальные сети
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Калейдоскоп
Скриншот из видео Тебе нормально? Попугай повеселил юзеров своей тренировкой - видео
Фото Yandex Девушка приготовила лимонад по рецепту 1872 года и оценила вкус - видео
Скриншот из видео В США родители каждый год разыгрывают детей на Хэллоуин - реакция малышей восхитительна (Видео)
Виктория Боня. Фото из Instagram Виктория Боня похвасталась необычными чулками - оценить ноги светской львицы смогли все фанаты
Анна Семенович. Фото из Instagram Анна Семенович в черном боди восхитила фанатов и заставила поволноваться
Кристина Асмус. Фото из Instagram Кристина Асмус поделилась снимком в свадебном платье спустя пять дней после развода
Главное
Фото из архива Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в мире, эпидемию COVID-19, перевалку товаров, нефтегазовую тематику
Головченко: "Могилевлифтмаш" - пример грамотных вложений и эффективного менеджмента
РЕПОРТАЖ: "Я возмущена, что люди не носят маски!" - минчане об отношении к антиковидным мерам
ТЕМПЫ ДИКТУЕТ РЫНОК: Как строительная отрасль становится локомотивом экономического развития
Топ-новости
Новые строительные нормы по защите от шума приняты в Беларуси
Акция "Наши дети" пройдет с соблюдением антикоронавирусных мер - Петришенко
Узнать кадры, помочь в консолидации усилий - Караев о первых шагах в новой должности
Гигин: протестующим в Беларуси надо чувствовать ответственность за страну и уметь идти на компромиссы
В Беларуси расширяются возможности использования электронных денег
О насущной необходимости развития национальной системы политических партий - мнение
Турчин: на дискуссионных площадках важно уметь слышать разные мнения
CERT.BY сообщил об атаках ранее неизвестной хакерской группировки XDSpy
БМЗ увеличил экспорт катанки в страны ЕС более чем на 20%
Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 6 ноября в формате видеоконференции
В Беларуси выздоровел и выписан 88 701 пациент с COVID-19
Витебское предприятие в месяц выпускает около 10 тыс. защитных костюмов для медиков
МНС собирает предложения по улучшению электронных сервисов
"Белавиа" продлила приостановку рейсов во все пункты Грузии, кроме Тбилиси
Потребители должны видеть, что за продукт они приобретают - Русый
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Строительство АЭС в Беларуси Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.