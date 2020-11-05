Заботливый кот до ночи ждал хозяйку, превозмогая сон - получились забавные кадры (Видео)

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка на Reddit поделилась роликом с участием своего рыжего котика, который моментально завоевал сердца пользователей.

Женщина пояснила, что возвращается домой с работы около двух часов ночи и каждый раз ее встречает усатый хозяин. В очередной вечер кот поприветствовал хозяйку и стал дожидаться, пока та ляжет спать. Проблема заключалась лишь в том, что животное за день очень устало.

Заботливый кот мирно устроился на тумбочке и, судя по его забавному виду, всеми силами пытался победить сон, чтобы уложить свою хозяйку спать. Этот момент так повеселил юзеров, что видео быстро собрало десятки тысяч лайков. -0-