Заботливый пес "спасает" утят из воды - видео

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Собака по кличке Перчик присматривает за утятами.

На видео птенцы плавают в пластмассовой ванне, стоящей на лужайке. Пес внимательно наблюдает за птицами, а затем хватает их за хвост и аккуратно вытаскивает из воды на траву.

Пользователь Youtube назвал свое видео "Перчик ворует утят", однако подписчики канала с ним не согласились: "Он так за них переживает, что могут утонуть. Волнуется песик. Молодец!", "Перчик утят не ворует. В его понимании, он их спасает", "Перчик спасает утяток - боится, что они утонут. Такой молодец! Прямо нянька", "Перчик спасает малышей чтобы они не утонули, у вас собака – спасатель".-0-