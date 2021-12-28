Забрать йогурт у этого песика будет просто невыполнимой задачей - забавное видео!

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Японии записала на видео уморительный момент со своим песиком, который очаровал многих пользователей сети. Кадры разместили на YouTube.

Питомец по кличке Пино обожает йогурт. Каждый раз он пытается схватить баночку, а когда это получается, то все превращается в уморительное шоу. Именно этот момент и запечатлела на видео жительница Японии.

В очередной раз девушка заметила Пино, который уже стащил баночку йогурта. Она включила камеру и попыталась забрать лакомство, однако смогла только сделать по-настоящему забавные кадры, которые пришлись по вкусу пользователям сети.-0-