Заброшенный склад с новыми BMW обнаружен в Болгарии

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Благоевграде в Болгарии обнаружили десять седанов и один универсал пятой серии BMW в кузове E34. Машины были законсервированы сразу, как поступили на склад 25 лет назад, сообщает портал Autoclub.

Найденные машины 1994 года выпуска. Как пишут болгарские журналисты, все одиннадцать машин были куплены для первого в стране сервиса по аренде автомобилей, однако по непонятным причинам ни одна из машин не выезжала ни разу из гаража.

Кресла большинства автомобилей обернуты заводским полиэтиленом. Двигатель, трансмиссия и подвеска находятся в идеальном состоянии, а на кузовах есть небольшие дефекты из-за неаккуратного хранения.

Найденные BMW планируют выставить на торги. Цены будут стартовать от 15 тыс. евро. Правда, у тех, кто купит такую ценность, могут возникнуть трудности в Болгарии из-за высокого налога на транспорт с низким экологическим стандартом. Предположительно, найденные автомобили соответствуют Euro3.-0-