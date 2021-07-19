Заброшенный железнодорожный вокзал Европы станет пятизвездочным отелем

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вокзал Канфранк на франко-испанской границе получит новую жизнь - спустя 51 год после закрытия железнодорожного сообщения здесь откроется пятизвездочный отель. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Отель на 104 номера спроектировали архитекторы Хоакин Магразо и Фернандо Использу совместно с региональным правительством Арагона и гостиничной сетью Barcelo. Бюджетная стоимость составляет 27 млн евро, из которых правительство Арагона внесет 12 млн евро на ремонт путей и благоустройство прилегающей территории.

Фасад будет сохранен, но за ним строится новая станция, вход в которую будет осуществляться через вестибюль гостиницы. Комплекс будет включать в себя конференц-зал на 200 мест, железнодорожный музей, магазины и убежище для паломников, так как Канфранк находится на одном из маршрутов в Сантьяго-де-Компостела.

Станция только открылась, когда в 1929 году случился финансовый кризис. Два года спустя Канфранк сильно пострадал в результате пожара. Затем, в 1936 году, началась гражданская война в Испании, и в момент ее окончания разразилась Вторая мировая война. К тому времени, когда военные действия, наконец, закончились, диктатура Франко была изолирована, и международное железнодорожное сообщение возобновилось только в 1950-х годах. В 1970 году крушение поезда повредило мост, что послужило предлогом для отказа от станции. Сегодня на вокзале функционирует лишь скромное испанское внутреннее сообщение.

В 2020 году Франция и Испания договорились начать работу по открытию туннеля Сомпор длиной около 8 км, который соединяет две страны, и при поддержке ЕС есть надежда, что линия и станция Канфранк будут полностью введены в эксплуатацию к 2026 году.-0-