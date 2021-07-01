Забытый шедевр, найденный семьей в доме, продали за $9 миллионов

Фото UPI

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный шедевр знаменитого художника XVIII века Жана-Оноре Фрагонара продали с аукциона более чем за $9,1 миллиона. Об этом пишет UPI. В начале года семья их Франции получила в наследство дом, где на стене висела небольшая овальная картина под названием "Читающий философ". Ее передавали из поколения в поколения около 200 лет. Один из наследников решил проверить стоимость предмета искусства и показал ее знакомому эксперту. Тот провел анализ и вынес вердикт: на стене в доме висела неизвестная картина Жана-Оноре Фрагонара, который создал ее в 18 веке. Последние сомнения по поводу авторства сняла подпись "Фрагонар" на обороте полотна, которое оценили в 1,5 - 2 миллиона евро. Семья решила продать картину с аукциона, где во время торгов цена за нее достигла $9,1 миллиона. Покупатель остался анонимным, а аукционный дом был удивлен, ведь ена лота в несколько раз превысила ожидания всех. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!