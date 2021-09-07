Зачем? Мужчина целиком проглотил легендарный телефон - фото рентгена!

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Врачи из Косово были очень удивлены пациенту, который несколько дней назад поступил к ним в тяжелом состоянии. Внимание на историю обратило издание Metro.

33-летнего местного жителя доставили в больницу, где он заявил медикам, что целиком проглотил легендарный телефон Nokia 3310. Устройство застряло в желудке и находилось в организме жителя Косово около четырех дней. Его жизнь оказалась в опасности, ведь желудочный сок мог разъесть аккумулятор, содержащий в себе едкую кислоту. Затем мужчина почувствовал острую боль и решил все же обратиться к врачам.

Специалисты провели обследование, а после сделали рентген. В итоге телефон решили доставать при помощи эндоскопа, разделив его на три части. Процедура прошла успешна и мужчина выжил. Впрочем, на логичный вопрос: "Зачем ты это сделал?" - пациент так и не смог дать внятного ответа. -0-

Фото Metro