Зачем помпон на зимней шапке? В сети раскрыли секрет!

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издание The Sun провело настоящее расследование, чтобы выяснить историю одного предмета, окутанного тайной.

Журналисты решили узнать, для чего же нужен помпон на зимних шапках? Любопытство завело их очень далеко, ведь оказалось, что впервые подобный атрибут на головном уборе стали использовать викинги. Сегодня помпон на зимней шапке используется больше в эстетических целях, однако ранее они выполняли ряд других функций.

Например, в 1904 году в Швеции было сделано археологическое открытие. Ученые обнаружили статую бога викингов Фрейра, который был в шлеме с помпоном. Кроме этого, в ряде европейских стран этот атрибут на голове отражал социальный статус человека.

В то же время в Шотландии шлемы с таким декором, как правило, были элементом военной формы. Отмечается, что с помощью помпонов солдаты определяли полк, к которому принадлежит другой боец. При этом моряки надевали шляпы с шарами из ниток, чтобы не ударяться головой в частях корабля с низкими потолками.

Впрочем, современный мир оказался готов к зимним шапкам с помпоном только в 1930-х годах прошлого века, а особую популярность они приобрели во времена Великой депрессии, когда помпон стал идеальным дополнением к любому наряду. -0-