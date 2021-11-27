Зачем умываться самой, если для этого есть кот? (Видео)

В интернете появилось видео, которое растрогало сотни тысяч пользователей сети.

В ролике видно, как кот вылизывает домашнюю крысу. Грызун на протяжении всего процесса лежит неподвижно с закрытыми глазами. По всей видимости, крысе нравится такое проявление заботы от кота.

Ролик о необычной дружбе животных набрал более 200 тысяч просмотров и 6 тысяч лайков. Подписчики канала были поражены увиденным: "Это просто восхитительно", "Такого я еще не видела", "Такие милые", "Вот это да! Нет слов", "Крыска и глаза закрыла от удовольствия!", "Как это мило!", "Сладкая парочка", "Это же надо так любить". Кое-кто даже шутил: "Просто кот видит, что крыса никогда не умывается. Решил показать пример".