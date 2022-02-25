Задорная игра песика с шариком умилила всех - без улыбки и не взглянешь!

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно хозяйка милого песика из Парижа сделала потрясающие кадры, которые заставили улыбнуться многих юзеров сети.

Девушка готовила шарики, один из которых заинтересовал ее питомца по кличке Мальтис. Песик сначала с удивлением смотрел на хозяйку, которая в итоге сдалась и дала один из шариков собаке. Разумеется, пушистик начал развлекаться, бегая по дому и подбрасывая шарик все выше и выше.

Девушка не могла упустить такой возможности и записала происходящее на видео. Задорные игра песика очаровала YouTube, ведь юзеры не смогли смотреть видео без улыбки.-0-

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