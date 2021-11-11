Задорное купание песика в ванной очаровало и рассмешило YouTube (Видео)

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях девушка из Москвы разместила на YouTube уморительные кадры, которые пришлись по вкусу пользователям сети.

Россиянка заметила за своим питомцем одну особенность, которая проявляется во время купания. Собачка любит воду, поэтому каждые водные процедуры превращаются в задорное развлечение, которым девушка и решила поделиться с пользователями.

Питомец оказывается в воде, а после начинает задорно двигать лапами. Судя по выражению мордочки животного, ему нравится, что так много брызг. Понравилось такое развлечение и юзерам, которые быстро посмотрели кадры внушительное число раз и оставили массу веселых комментариев. -0-