Задорный попугай обожает кататься на велосипеде – видео

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Австралии обожает велосипед. Видео со своих прогулок она делится на YouTube.

Однажды австралийка захотела вместе с собой на покатушки взять попугая по кличке Эйни. Птице очень понравилось новое развлечение.

Каждый раз питомец с задором вылетает на улицу и спокойно садится на руль велосипеда. Девушка признается, что попугай сразу влюбился в велопрогулки. Позже она сделала птице жилет яркого цвета.

В очередной раз девушка решила прокатиться под солнцем, а питомец уже ждал ее на байке. -0-