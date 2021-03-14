Загадочное существо с белоснежной улыбкой нашли на пляже в Австралии (Фото)

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местные жители штата Квинсленд в Австралии прогуливались по берегу океана, когда сделали любопытное открытие. Об этом пишет DailyMail.

Люди нашли на пляже загадочное существо, а фото с ним разместили в Facebook. Девушка поинтересовалась у пользователей, что это за рыба. Было много предположений, но большинство волновал другой вопрос: откуда у него такая белоснежная улыбка?

Фото Facebook

Разумеется, это стало предметом многих шуток, но другие предположили, что на берегу океана оказался плоскоголов, однако после ясность внес профессор Кьюлум Браун из Департамента биологических наук Университета Маккуори. Специалист отметил, что жительница Австралии нашла рыбу-звездочета. -0-