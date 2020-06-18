Загадочный летающий объект в небе над Японией удивил людей – видео

Фото NHK
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Странный белый шар в небе над префектурой Мияги на северо-востоке Японии вызвал бурю эмоций, сообщает телеканал NHK.
Странный летающий объект заметили 17 июня. Непонятный белый шар перепугал жителей Японии, поэтому те принялись звонить в полицию и сообщать о странном летающем объекте.
上空に謎の白い物体 通報相次ぐ 宮城https://t.co/3oVLJ1C7fQ#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/sNBcq76JDT— NHKニュース (@nhk_news) June 17, 2020
Правоохранители на вертолете попытались выяснить, что увидели жители Японии в небе. Им удалось установить, что белый шар летел на высоте 1,5 километра. Ни в одном из ведомств не смогли точно ответить, что же это было.
Продолжается расследование, однако многие жители Японии считают, что видели в небе НЛО. -0-