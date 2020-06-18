Загадочный летающий объект в небе над Японией удивил людей – видео

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Странный белый шар в небе над префектурой Мияги на северо-востоке Японии вызвал бурю эмоций, сообщает телеканал NHK.

Странный летающий объект заметили 17 июня. Непонятный белый шар перепугал жителей Японии, поэтому те принялись звонить в полицию и сообщать о странном летающем объекте.

Правоохранители на вертолете попытались выяснить, что увидели жители Японии в небе. Им удалось установить, что белый шар летел на высоте 1,5 километра. Ни в одном из ведомств не смогли точно ответить, что же это было.

Продолжается расследование, однако многие жители Японии считают, что видели в небе НЛО. -0-