Захватывающее зрелище в дикой природе: великая миграция антилоп гну - видео

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересный ролик появился на YouTube. Турист запечатлел на видео великую миграцию антилоп гну в Восточной Африке. Это одно из самых захватывающих зрелищ в дикой природе.

Видео состоит из двух частей. Первая снята в Кении, вторая – дальше к югу, в Танзании. Ежегодно около 2 миллионов антилоп пересекают реку в поисках новых пастбищ. Опасность этого путешествия состоит в том, что животным предстоит избежать клыков диких хищников: львов, гиен и крокодилов. Пользователю YouTube удалось запечатлеть тот момент, когда стадо начинает погружаться в мутную воду реки.-0-