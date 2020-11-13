Захватывающие виды и плюшевая любовь: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Визаж в стиле фристайл, известные достопримечательности с необычного ракурса, трогательная привязанность животных к игрушкам и рецепт орехово-тыквенного кекса. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Достопримечательности – вид сверху

Как выглядят здание оперы в Сиднее, Эйфелева башня и другие знаковые места с высоты птичьего полета? Австралийские фотографы предлагают посмотреть на эти сооружения с непривычного ракурса.

Плюшевая любовь

Как бы ни поистрепалась с временем любимая игрушка, с ней не хочется расставаться. Не исключение и домашние животные, причем не только собаки, но даже ежи и лошади. В нашей подборке – трогательные фотографии со свидетельствами привязанности питомцев к своим игрушкам.

Макияж вслепую

У визажиста Оксаны Труновой было много клиенток, которые хотели измениться, но не знали, какой конкретно образ им подойдет. Оксана нашла единомышленницу – парикмахера Ольгу Тарасову, и оба мастера устроили своеобразный фристайл.

Фото, от которых захватывает дух

На премию International Photography Awards 2020 было подано более 13 тыс. заявок от лучших фотографов со всего мира. Предлагаем полюбоваться некоторыми работами, победившими в своих номинациях.

Легкий рецепт орехово-тыквенного кекса для всей семьи

Процесс приготовления орехово-тыквенного кекса легкий, а сам десерт получается невероятно душистым. Ведь пряности в сочетании с тыквой наполняют кухню теплотой и уютом. Лучшего осеннего десерта к чашке какао трудно представить!

Читайте только хорошие новости на БЕЛТА+!

Фото из открытых источников