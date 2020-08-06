Захватывающую погоню орла и шакалов за антилопой запечатлели в ЮАР - видео

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В парке Крюгера в ЮАР туристы смогли записать на видео погоню орла и двух шакалов за стенбоком (карликовой антилопой). Кадры разместили на YouTube.

Гид с группой посетителей ехали по парку и заметили орла. Машина остановилась и в этот момент началась захватывающая погоня. Два шакала выследили антилопу и уже намеревались ей полакомиться, однако в планы вмешался орел.

Погоня продлилась несколько минут, но стенбок оказался хитрее и смог скрыться от преследователей. Уникальность видео заключается еще и в том, что орел выбрал такую крупную для себя жертву. Ролик впечатлил юзеров, которые посмотрели кадры несколько сотен тысяч раз.-0-