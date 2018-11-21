Заявление Джоан Роулинг о приеме на работу в школу продается за $250 тыс.

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявление известной писательницы Джоан Роулинг о приеме на работу в школу выставлено на аукцион. Первоначальная стоимость лота - $250 тыс., сообщает британское издание Independent.

К заявлению прилагается комплект документов из 12 страниц. Это портфолио Джоан Роулинг подавала в Академию Лейта, находящуюся в Эдинбурге (Шотландия), чтобы получить должность преподавателя. В резюме она указала, что имеет степень бакалавра по французской и классической филологии, а также опыт практики в Университете Эдинбурга. Кроме того, Роулинг отметила, что преподавала английский язык в Португалии.

Документы датируются 21 июня 1996 года. К тому времени начинающая писательница уже закончила свою первую книгу "Гарри Поттер и философский камень" и искала возможность ее опубликовать. Через два месяца после того, как Роулинг подала заявление в Академию Лейта, издательство Bloomsbury согласилось напечатать ее произведение. После этого писательница еще некоторое время продолжала работать в Академии.

Джоан Роулинг - всемирно известная британская писательница, автор книг о Гарри Поттере, которые были отмечены рядом наград и проданы в количестве свыше 500 млн экземпляров. Цикл произведений о юном волшебнике стал самой продаваемой серией книг в истории.-0-