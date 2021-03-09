Заявление Меган Маркл по расовому вопросу будет изучено серьезным образом - Букингемский дворец

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Букингемский дворец сообщил, что последние заявления принца Гарри и его супруги американки Меган Маркл о расовых вопросах вызывают беспокойство и будут изучены самым серьезным образом. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией королевы Великобритании Елизаветы II в ответ на интервью, которое герцог и герцогиня Сассекские дали американской телеведущей Опре Уинфри, сообщает ТАСС.

В заявлении говорится, что вся семья с сожалением узнала о том, насколько непростыми были последние несколько лет для принца Гарри и Меган Маркл.

"Поднятые темы, особенно вопрос расизма, вызывают озабоченность. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно и будут рассматриваться семьей в частном порядке", - сообщили во дворце. Подчеркивается, что Гарри, Меган и их сын Арчи всегда будут горячо любимыми членами семьи.

Интервью вызвало огромный интерес по обе стороны Атлантики. В США его посмотрели более 17 млн человек, в Великобритании - более 11 млн. Сегодняшнее заявление Букингемского дворца стало первым с момента выхода интервью, появившегося в эфире два дня назад.-0-