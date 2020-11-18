Заклинатель енотов! Мужчина каждую ночь с рук кормит диких животных - видео

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети существует множество роликов с участием животных, но заклинателя енотов увидишь не каждый день.

Канадец по имени Джеймс Блэквуд живет в небольшом городке и однажды с женой у них зародилась простая и забавная традиция. Каждую ночь супружеская пара выходила на свой задний двор и кормила диких енотов. В 2003 году жена умерла, однако мужчина не бросил занятие, ведь последним желанием любимой была просьба продолжать кормить лесных обитателей.

За эти годы Джеймс перепробовал множество рецептов, а, судя по внешнему виду енотов, животные только и рады экспериментировать в еде. Каждую ночь они уже ждут канадца и очередное угощение. Еноты не боятся человека, а только пытаются залезть поближе к нему, ведь в этом случае ты первым получишь вкусняшку. -0-