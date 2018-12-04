Заключенные в Болгарии нашли клад

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Болгарии заключенные тюрьмы города Плевна в ходе работ выкопали клад времен Османской империи. Об этом сообщает The History Blog.

Монеты в двух больших горшках были спрятаны примерно в ХIX веке. Обнаружено 7 046 монет весом более 8 кг.

Основная часть клада - монеты акче: деньги Османской империи до 1687 года. Монеты относятся к разным историческим эпохам и, вероятно, собирали их на протяжении многих лет.

Монеты и горшки передали в Региональный исторический музей города.-0-